Происшествия
РИА НовостиОпубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. На кадрах виден лежащий на боку автобус.
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с чего всё началось
Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом
В результате аварии травмы получили более 20 человек. «Звезда» публикует первое видео, снятое на месте ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом. На кадрах видно, что транспортное средство в результате инцидента опрокинулось на бок.ТК Звезда00:41
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СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом из Белоруссии в Псковском районе
Псковская Лента Новостей00:53
Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Псковское агентство информации02:29
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