В результате аварии травмы получили более 20 человек. «Звезда» публикует первое видео, снятое на месте ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом. На кадрах видно, что транспортное средство в результате инцидента опрокинулось на бок.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. На кадрах виден лежащий на боку автобус.

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

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