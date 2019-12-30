Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. На кадрах виден лежащий на боку автобус.
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с чего всё началось

Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом

В результате аварии травмы получили более 20 человек. «Звезда» публикует первое видео, снятое на месте ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом. На кадрах видно, что транспортное средство в результате инцидента опрокинулось на бок.
ТК Звезда00:41

Подробнее о событии

В результате ДТП с автобусом в Псковской области пострадали 24 человека

RT на русском04:55

СК проводит проверку после ДТП с автобусом под Псковом

ТАСС01:05

СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом из Белоруссии в Псковском районе

Псковская Лента Новостей00:53

Погодные условия могли стать причиной ДТП с автобусом под Псковом

РИА Новости02:48

Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом

ТК Звезда00:41

Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с белорусским автобусом под Псковом

Псковское агентство информации02:29

Опубликовано видео с места ДТП под Псковом

Московский Комсомолец Псков04:06
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:42, Ашберн

В Псковской области опрокинулся автобус с белорусами

КП - Беларусь02:03
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Кино

Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года

Журналисты уже называют «Кошек» главным провалом 2019 года. В России фильм выйдет 2 января.
Кино-Панк 28 декабря в 11:48
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 04:32
Политика

В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины, пока ведется непростая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Шоу-бизнес

Беременная жена Андрея Черкасова страдала от сильного токсикоза

Беременная жена Андрея Черкасова страдала от сильного токсикоза Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом.
Экспресс газета 04:48
Политика

Мединский прокомментировал запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе

Мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, который не разрешил проведение концерта "Песни Победы" весной 2020 года из-за "российской пропаганды", стоит изучить новейшую историю, прежде чем выступать с политическими декламациями, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Политика

Байден не хочет давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
News.ru 28 декабря в 00:34
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском 05:22
Происшествия

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Политика Сегодня 03:59
Происшествия

Число массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным

Массовые убийства в США в 2019 году произошли 41 раз. Их жертвами становились четыре и более человек.
NewInform вчера в 01:38
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости 03:14
Экономика

В 2019 году цена на гречку выросла на 13 рублей

Рекордами темпами на прилавках дорожает и гречка, которая за год прибавила в цене 13 рублей.
Газета.Ru 27 декабря в 11:24
Политика

В Донбассе начался обмен пленными

РИА Новости вчера в 03:45
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Происшествия

В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке

В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Российская газета 04:57
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Общество

Курилки в Шереметьево намерены вернуть в начале 2020 года

Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Композитор Ханс Циммер написал музыку для ФК «Краснодар»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» стал третьим по посещаемости клубом РПЛ по итогам 19 туров.
Кубань 24 05:20
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приватизацию и преобразованию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Газета.Ru вчера в 06:01
Общество

Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами

Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 21:44
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Общество

Петербуржцы стоят в больших пробках на границе с Финляндией

В субботу утром, 28 декабря, жители Петербурга застряли в больших пробках на границе с Финляндией.
Московский Комсомолец 28 декабря в 04:39
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Allboxing.ru вчера в 00:46
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью

Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Игромания.ру 27 декабря в 15:43
Футбол

Матч между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на 11 марта

Перенесенный матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» состоится 11 марта.
Матч ТВ 03:42
Космос

Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике

В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Профиль вчера в 00:01
Общество

Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год

Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Вечерняя Москва вчера в 16:25
Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Московский Комсомолец 01:56
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