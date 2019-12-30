Происшествия
РИА НовостиОпубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. На кадрах виден лежащий на боку автобус.
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Губернатор Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок
Псковская Лента Новостей01:30
Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Псковское агентство информации02:29
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки
Космос
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Общество
В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название
Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Космос
Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр
Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
Общество
Эрдоган первым проехался за рулем турецкого автомобиля
Культура
Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности новогодних салатов
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны салаты в Новый год.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Общество
Система мониторинга качества воздуха будет создана в 12 городах РФ
"Утверждены правила создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, а также перечень включаемой в нее информации", - говорится в сообщении.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ
Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Общество
Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Общество
Министром здравоохранения Иркутской области назначена Наталия Ледяева
Предыдущий министр здравоохранения области 54-летний Олег Ярошенко, возглавлявший ведомство в течение четырёх лет, отправлен в отставку.
Политика
На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году
В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Кино
Составлен список фильмов для праздничных выходных
Происшествия
В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены
Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что дочь не одобрила ее нового бойфренда
Российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что встретила мужчину мечты, но ее дочь Арина не одобрила ее избранника.
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.