Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. На кадрах виден лежащий на боку автобус.
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