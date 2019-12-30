Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. На кадрах виден лежащий на боку автобус.

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

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