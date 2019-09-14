Происшествия
КоммерсантъНе менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Всего в автобусе находились 30 человек. В ГИБДД уточнили, что авария произошла около поселка Заячий Холм на 20-м километре дороги «Ярославль – Заячий холм – Иваново». Грузовик выехал на встречную полосу, и это привело к ДТП.
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Происшествия
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Политика
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Военное дело 09:18
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После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".
Вести.Ru 09:25
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
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Krym.News 08:59
Политика
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Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс Украины
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс, который был принят Верховной радой в июле.
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Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Общество
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Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU 03:43
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
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Общество
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Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК вчера в 04:29
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Армия и оружие
СМИ назвали способное покорить весь мир российское оружие
Эксперты назвали российское оружие, которое способно перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
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Интернет
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MOS.news 12 сентября в 08:39
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
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На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
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Коммерсантъ 01:02
Фигурное катание
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Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
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Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
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Ранее Турчинов заявил, что у России будут более значительные проблемы, чем у СССР. По его словам, Украина освободит не только Крым.
Газета.Ru вчера в 21:34
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест»
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
Военное дело 08:25
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48