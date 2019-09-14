Происшествия
РИА НовостиОпубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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с чего всё началось
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области. В результате аварии погибли девять человек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. В свою очередь в ГИБДД приводят данные о семи погибших.ТАСС04:58
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В Ярославской области автобус столкнулся с фурой: погибли 7 человек. Информация от следователей
Новости Ярославля 76.ru05:54
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Политика
«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
РБК 03:01
Футбол
Фанаты «ПСЖ» обратились к Неймару
Ранее сообщалось, что фанаты "ПСЖ" угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара.
Газета.Ru 05:43
Шоу-бизнес
В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию
«Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», — отметил Легойда.
РБК 06:58
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 12:46
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:59
Политика
Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес
Деми Мур страдала алкоголизмом после потери ребенка от Эштона Кутчера
Деми Мур рассказала об отношениях с бывшим мужем Эштоном Кутчером. Актриса мечтала родить избраннику ребенка.
StarHit.ru вчера в 17:00
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости вчера в 20:56
Недвижимость
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru вчера в 00:32
Армия и оружие
НАТО разработала план «сохранения превосходства» над противниками
НАТО в рамках своей новой военной стратегии намерена прорабатывать экспериментальные подходы к противодействию угрозам, исходящим одновременно из разных сфер, это должно позволить сохранить преимущество перед потенциальными противниками, заявил в субботу глава военного комитета Стюарт Пич.
РИА Новости 05:29
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Суд отменил решение Еврокомиссии (ЕК), которое позволяло «Газпрому» использовать газопровод на 100%.
РБК 06:15
Армия и оружие
Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе
В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru 12 сентября в 23:58
Здоровье
В США могут запретить электронные сигареты
Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 12 сентября в 17:44
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Баскетбол
Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу
Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра, 15 сентября.
Чемпионат 03:22
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
Рабочий погиб при строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту
«По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка», – сообщает Крыминформ.
Вести.Севастополь 06:45
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Наука
Учёные рассказали, сколько людей скоро лишатся своего дома из-за глобального потепления
Учёные из Стэнфордского университета провели подсчёты и выяснили, скольких людей глобальное изменение климата лишит крова в течение следующих тридцати лет.
Ferra 06:47
Космос
Несколько фактов о Луне, которые не поддаются научному объяснению
Территория новостей вчера в 08:22
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Общество
Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Lenta.ru 07:00
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53