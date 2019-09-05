Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области

В Саратовской области при взлете упал военный вертолет Ми-8. По предварительной версии, у него подломилась одна из стоек шасси. Экипаж, состоящий из троих человек, не пострадал.
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Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом сняли на видео

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