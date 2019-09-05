Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По информации Министерства обороны, военный вертолет опрокинулся и загорелся при разгоне по взлетно-посадочной полосе.
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На военной базе «Сокол» загорелся вертолет

Саратов 2413:45

«Все живы, экипаж жив!»: видео со взлетной полосы, на которую рухнул Ми-8 в Саратове

Версия-Саратов13:30

В Саратовской области упал военный вертолет МИ-8

Взгляд-инфо08:22

МО РФ: в результате ЧП с вертолетом под Саратовом никто не пострадал

ТК Звезда08:29

Появилось видео с места крушения Ми-8

РИА Новости09:28

Источник сообщил о госпитализации экипажа разбившегося Ми-8

Интерфакс08:54

Хронология аварий и катастроф вертолетов Ми-8 в России с 2018 года

ТАСС09:32
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Вести.Ru 11:43
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Космос

Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн

Телеканал 360° 13:58
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика

Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.
Lenta.ru 13:31
Политика

Русскоязычный Рабинович поставил на уши украинский Нацсовет по ТВ

На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.
Новый День 08:13
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Общество

Суд разрешил французскому петуху Морису кукарекать рано утром

"Юстиция позволила петуху Морису продолжать петь, отклонив иск соседей, которые обвиняли его в ранних побудках по утрам", — сообщили 5 сентября на портале France Info.
РЕН ТВ 04:33
Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Экономика

В Тбилиси признали, что туристический имидж страны подмочен

Туристический имидж Грузии изрядно подмочен после событий 20 июня в столице страны и последовавших за ними действий со стороны властей России, признали в Тбилиси.
Российская газета 16:29
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Общество

Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
Происшествия

Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина

В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
ФАН 12:29
Происшествия

В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери

В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец 09:28
Происшествия

Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Гаджеты

Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине.
РИА Новости 15:09
Теннис

Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Политика

Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов

"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
РИА Новости 13:40
Космос

Кратеры указали на эволюцию магнитного поля Меркурия

Предполагая, что расплавленные в результате соударения породы находились в постоянном поле ядра, данные по всем кратерам указывают на одну область расположения древнего магнитного полюса, который не совпадает с современным.
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Хоккей

Актёр Ярушин проспорил Бобровскому и теперь сочинит про вратаря песню

Чемпионат 16:18
Политика

Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова

ЗакC.Ру 14:58
Автоспорт

Квят раскритиковал дебют Албона за «Ред Булл»

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят сказал, что не понимает хвалебных отзывов о дебюте его экс-партнера по команде "Торо Россо" Александера Албона за "Ред Булл".
РИА Новости 12:04
Армия и оружие

Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу

Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
Утро.ru 03:16
Политика

Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17

Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
RT на русском 15:07
Политика

Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
РБК 16:24
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