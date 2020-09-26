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Газета Кемерова
Газета Кемерова

Опубликовано видео с места крушения Ан-26 под Харьковом

В крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом погибли 25 человек, двое курсантов выжили. 26 сентября в Харьковской области объявлено днём траура, сообщается на официальном сайте администрации региона.В источнике
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ТК Звезда

Самолет в огне: опубликованы кадры с места авиакатастрофы под Харьковом

ТК Звездавчера в 14:58
RT на русском

Полиция проверяет информацию о крушении самолёта под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:23
РИА Новости

Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом

РИА Новостивчера в 15:31
НТВ

Авиакатастрофа под Харьковом: видео с места крушения

НТВвчера в 14:29
Известия

Полиция начала проверку данных о крушении самолета под Харьковом

Известиявчера в 14:24
РБК

Появилось видео с места крушения самолета под Харьковом

РБКвчера в 14:41
РЕН ТВ

Украинские СМИ сообщили о крушении самолета под Харьковом

РЕН ТВвчера в 14:11

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26

Новое поколение российской УР «Змей Горыныч» впервые показали на видео

Устройство, предназначенное для дистанционного разминирования, подверглось комплексной модернизации, благодаря чему стало относиться к новому поколению вооружения данного типа.
Evo-rus.com23 сентября в 08:32
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