Опубликовано видео с места крушения Ан-26 под Харьковом
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В крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом погибли 25 человек, двое курсантов выжили. 26 сентября в Харьковской области объявлено днём траура, сообщается на официальном сайте администрации региона.В источнике
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