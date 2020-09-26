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Газета Кемерова
Газета Кемерова

Опубликовано видео с места крушения Ан-26 под Харьковом

В крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом погибли 25 человек, двое курсантов выжили. 26 сентября в Харьковской области объявлено днём траура, сообщается на официальном сайте администрации региона.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Появилось видео с места крушения самолета под Харьковом

РБКвчера в 14:41
Ведомости

Под Харьковом начался сильный пожар после крушения самолета

Ведомостивчера в 14:38
РИА Новости

Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом

РИА Новостивчера в 14:37
Фонтанка.Ру

Под Харьковом разбился военный самолет. Очевидцы снимают пожар на месте крушения

Фонтанка.Рувчера в 14:29
Известия

Полиция начала проверку данных о крушении самолета под Харьковом

Известиявчера в 14:24
RT на русском

Полиция проверяет информацию о крушении самолёта под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:23
РЕН ТВ

Украинские СМИ сообщили о крушении самолета под Харьковом

РЕН ТВвчера в 14:11

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАССвчера в 11:06
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Британские учёные разработают интеллектуальное зарядное устройство для электрических самолётов

Британский стартап Vertical Aerospace заключил соглашение со специалистами Уорикского университета о разработке интеллектуального зарядного устройства для электрических самолётов с вертикальными взлётом и посадкой.
3DNews03:05

Марсоход Perseverance снабдили мощным рентгеном

Улучшение создано для поиска окаменелостей на Красной планете Новый марсоход с говорящим названием «Persevehance (Настойчивость)» в ходе миссии «Mars 2020» будет искать на поверхности Красной планеты следы древней микробной жизни, возможно существовавшей миллионы лет назад.
Центральная Служба Новостейвчера в 02:07

ВШЭ сообщила о существенном сокращении среднего класса в России

Средний класс в России сократился на 6,1% из-за пандемии коронавируса, заявили исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) 24 сентября в опубликованном докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
ИА Красная Весна03:29
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомостивчера в 14:45
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