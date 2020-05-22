Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. На борту находилось 107 пассажиров и членов экипажа, никто из них не выжил, сообщает агентство АР со ссылкой на мэра города.

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

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