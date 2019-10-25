Происшествия

Регион onlineРегион onlineОпубликовано видео с места массового убийства военных в Горном

По факту массового убийства в воинской части возбудили уголовное дело. Ранее «Регион online» рассказывал, что отец солдата-срочника, который расстрелял военных, заявил, что его сыну нравилось служить.
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