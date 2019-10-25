Происшествия
Регион onlineОпубликовано видео с места массового убийства военных в Горном
По факту массового убийства в воинской части возбудили уголовное дело. Ранее «Регион online» рассказывал, что отец солдата-срочника, который расстрелял военных, заявил, что его сыну нравилось служить.
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Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
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Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
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Футбол
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Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Армия и оружие
Шойгу заявил об угрозе гонки вооружений в АТР из-за ситуации с ДРСМД
«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причём не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.
Происшествия
На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Транспорт
Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками
Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Авто
ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке за 330 тысяч рублей
Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
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Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Здоровье
Три молочных продукта вызывают рак простаты
До сих пор влияние трех молочных продуктов на возникновение рака считалась малой.
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
Путешествия
В России за полцены продают путевки в Турцию
В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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