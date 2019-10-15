с чего всё началось

В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края. Ролик опубликовал канал "Вести: Приморье". Инцидент произошел в ночь на вторник.

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

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