Происшествия
Газета.RuОпубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей. Соответствующий ролик появился на сайте Управления МВД по региону.
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с чего всё началось
Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.Коммерсантъ01:20
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