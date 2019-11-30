с чего всё началось

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей. Соответствующий ролик появился на сайте Управления МВД по региону.

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

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