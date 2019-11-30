Происшествия

Газета.RuГазета.RuОпубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей. Соответствующий ролик появился на сайте Управления МВД по региону.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ01:20

Подробнее о событии

«Лада Калина» пошла на обгон»: стали известны подробности ДТП, где погибла семья из 5 человек

КП - Красноярск04:17

Семья с тремя детьми погибла в ДТП под Уяром

ДЕЛА.ruвчера в 22:15

Во втором за сутки крупном ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Известиявчера в 23:45

На трассе под Красноярском в ДТП погибли 5 человек: среди них трое детей

ТВКвчера в 22:27

Появилось видео с места ДТП под Красноярском, где погибли пять человек

РИА Новости01:17

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

ТАСС03:22

Спустя три часа в паре километров от страшной аварии разбилась «Калина» с семьей и 3 детьми

НГС24вчера в 21:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Единоборства

Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского бойца MMA Александра Емельяненко с победой в поединке с пауэрлифтером и стронгменом Михаилом Кокляевым.
ProstoProSport 01:26
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев поделился милым семейным видео с детьми

Личность матери детей Сергей скрывает, но отмечает, что Никита и Анна имеют одну маму, но вынашивали их разные женщины.
Летидор 07:15
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Что происходит вчера в 09:06
Наука

Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга

Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
N+1 вчера в 09:58
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Политика

США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400

Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара.
Утро.ru 06:09
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Биатлон

Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я

В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Спорт-Экспресс 07:47
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Здоровье

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета 02:27
Авто

Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России

Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Новые автомобили 26 ноября в 23:37
Армия и оружие

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
РИА Новости 07:52
Политика

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

РБК вчера в 07:36
Гаджеты

В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 28 ноября в 07:36
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Хоккей

Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурдом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 04:21
Политика

Украине предрекли гибель из-за привязанности к газовой трубе

Природный газ "растлил" Украину и может привести к гибели страны.
Российская газета вчера в 21:56
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На территории Крыма, 1 декабря, пройдут обильные дожди, переходящие в снег. Местами осадки будут очень сильными.
Крым 24 03:58
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Здоровье

В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди

В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Клопс 06:18
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Главное