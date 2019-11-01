Происшествия
RT на русскомОпубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Следственный комитет России опубликовал видео работы сотрудников правоохранительных органов на месте убийства бывшего мэра города Киселёвска Кемеровской области Сергея Лаврентьева, который был застрелен в ночь на 1 ноября после того, как неизвестные пробрались на территорию участка его дома.
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с чего всё началось
Бывший глава города Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального СКР.Коммерсантъ00:16
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Камеры запечатлели момент убийства бывшего мэра Киселёвска на видео
Московский комсомолец Кузбасс05:30
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