с чего всё началось

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России. Кадры были сняты во дворе дома бывшего чиновника. На месте видны пронумерованные улики, гильзы, а также следы крови.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

Экономика В России подорожает молочная продукция Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.

Происшествия В Подмосковье горит склад с древесиной Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о доме Таргариенов Пилотный эпизод с Наоми Уоттс и Джошем Уайтхаусом был снят этим летом, но сценарист и шоураннер Джейн Голдман рассказала, что серия не понравилась руководству HBO.

Музыка Группа My Chemical Romance воссоединится Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.

Экономика «Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.

Политика Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.

Общество Заработало приложение для оформления европротокола С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.

Политика Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве.

Общество Посольство Израиля в Казахстане возобновило свою работу Напомним, 30 октября посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман заявила, что все израильские посольства по всему миру приостановили свою работу.

Армия и оружие Турецкий генерал предрек России союз с США По мнению отставного генерала, зачинщиком войны с большой вероятностью может стать США в попытке избежать установления мировой гегемонии Китая, «когда ситуация станет невыносимой».

Экономика В США ФРС снизила процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 0,25%. Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters.

Политика Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.