Происшествия

REGNUMREGNUMОпубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России. Кадры были сняты во дворе дома бывшего чиновника. На месте видны пронумерованные улики, гильзы, а также следы крови.
Читать в источнике
Комментировать404
с чего всё началось
Бывший глава города Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября, сообщает
 пресс-служба регионального СКР.
Коммерсантъ00:16

Подробнее о событии

В СК рассказали о гибели экс-мэра Киселевска в перестрелке

Интерфакс02:06

Появились фото с места убийства бывшего главы Киселёвска

Сибдепо01:53

Следком предоставил «Кузбассу» видео с места убийства экс-главы Киселевска

Кузбасс02:10

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

РИА Новости01:34

Прокуратура Кузбасса проконтролирует расследование убийства экс-мэра Киселевска

VSE42.RU04:03

СК опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

ТАСС02:41

Экс-мэра Киселевска убили выстрелами в живот и голову

РЕН ТВвчера в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска

Коммерсантъ Новосибирск 03:26
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru вчера в 03:19
Экономика

В России подорожает молочная продукция

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
Происшествия

В Подмосковье горит склад с древесиной

Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Общество

Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу

Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru 30 октября в 10:00
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о доме Таргариенов

Пилотный эпизод с Наоми Уоттс и Джошем Уайтхаусом был снят этим летом, но сценарист и шоураннер Джейн Голдман рассказала, что серия не понравилась руководству HBO.
Sunmag.me вчера в 09:44
Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru 00:43
Общество

Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург

АБН вчера в 23:38
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Экономика

«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов

Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Интерфакс 03:15
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Единоборства

Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа

ТВ Центр вчера в 14:23
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка

Судя по всему, 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган надеются на рождение сына.
Paparazzi.ru вчера в 05:43
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Общество

Заработало приложение для оформления европротокола

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Политика

Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве.
Lenta.ru вчера в 19:35
Общество

Посольство Израиля в Казахстане возобновило свою работу

Напомним, 30 октября посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман заявила, что все израильские посольства по всему миру приостановили свою работу.
REGNUM 03:07
Общество

Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 03:50
Армия и оружие

Турецкий генерал предрек России союз с США

По мнению отставного генерала, зачинщиком войны с большой вероятностью может стать США в попытке избежать установления мировой гегемонии Китая, «когда ситуация станет невыносимой».
Ридус 02:45
Экономика

В США ФРС снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 0,25%. Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters.
Piter.tv 30 октября в 15:41
Политика

Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции

Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
RT на русском 03:43
Общество

Текслер назвал имя будущего уполномоченного по правам человека

О своем решении Алексей Текслер написал в социальных сетях. На согласование в заксобрание он внес кандидатуру Антона Шарпилова.
ФедералПресс 04:05
Футбол

Австралийский клуб сделал предложение Ибрагимовичу

Спорт-Экспресс 03:06
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

РИА Новости 04:09
ещё по теме
Главное