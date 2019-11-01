Происшествия
REGNUMОпубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России. Кадры были сняты во дворе дома бывшего чиновника. На месте видны пронумерованные улики, гильзы, а также следы крови.
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с чего всё началось
Бывший глава города Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального СКР.Коммерсантъ00:16
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