Происшествия
Вести.RuЧисло жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти
Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.
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Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Футбол
Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»
Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона.
Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Авто
Начались продажи обновленной Toyota Corolla
Цена базового седана Toyota Corolla начинается от 1 064 000 рублей с учетом всех скидок и специальных предложений.С момента выхода новой Toyota Corolla на российский рынок дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Энергетика
РБК: «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента с 1 января.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Здоровье
В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Биатлон
Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра
Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Экономика
Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам
Европейский концерн Airbus выплатит $4 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщает Bloomberg.
Здоровье
Власти Забайкалья рассказали, как нашли заразившегося коронавирусом
Как рассказали в пресс-службе забайкальского правительства, гражданина КНР проверили специалисты Роспотребнадзора.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Мама Меган Маркл отказывается переезжать к ней в Канаду
Поскольку мама Меган Маркл была единственной родственницей со стороны невесты на свадьбе с принцем Гарри, а также именно с ней герцоги праздновали Рождество, многие справедливо считали, что у Маркл хорошие отношения с мамой.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Политика
Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Общество
Рынок недвижимости обзавелся «Моной Лизой»
Особняк площадью почти 9,5 тыс. кв. м расположен на вершине холма.
Наука
Болезнь Паркинсона может быть врожденной
Политика
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-класса все-таки снимут с производства
Mercedes-Benz X-класса создан на основе пикапа Nissan Navara — от него достались шасси, каркас кузова и гамма четырехцилиндровых двигателей.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Общество
«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса
Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Спорт
В Минспорта прокомментировали приостановление аккредитации ВФЛА
Министр спорта РФ Олег Матицын подписал приказ о приостановлении действия аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).