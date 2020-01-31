Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.
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