Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
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Аварийно-спасательные работы в городе Мценске завершены

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Один из пострадавших при взрыве в Мценске доставлен в орловскую областную клиническую больницу

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На месте взрыва под Орлом завершены аварийно-спасательные работы

КП - Орел06:49

СК опубликовал видео с места взрыва в Мценске

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ТАСС05:46

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости07:23
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