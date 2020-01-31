Происшествия
РИА НовостиОпубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
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Один из пострадавших при взрыве в Мценске доставлен в орловскую областную клиническую больницу
Орловское информбюро07:45
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