Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
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