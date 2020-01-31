Происшествия
РИА НовостиОпубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
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В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
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Правительство Чувашии ушло в отставку
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В Подмосковье электричку разорвало пополам
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Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом
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Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
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На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
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Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
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Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
Министерство спорта приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила федерация на своем сайте.
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Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России
О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Экономика
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Moody`s считает главной опасностью эпидемии ее непредсказуемость и масштаб Рейтинговое агентство Moody`s выпустило исследование, в котором не исключило, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
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Соболев заявил, что ему не нравится сравнение с Дзюбой
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Экономика
ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Экономика
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Роспотребнадзор рассказал о состоянии заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал о состоянии людей - носителей коронавируса, находящихся в России.