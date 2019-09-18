ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море. 17 сентября стало известно, что экипаж шхуны из КНДР, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР

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