Происшествия

RT на русскомRT на русскомОпубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР

ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море. 17 сентября стало известно, что экипаж шхуны из КНДР, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.
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Нападение браконьеров из КНДР на пограничников России превратилось в уголовное дело

Царьград08:58

Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР

РИА Новости09:11

После нападения на российских пограничников задержали 161 браконьера из КНДР

Интерфакс07:20

Российские пограничники задержали более 160 браконьеров из КНДР после атаки в Японском море

Ведомости07:42

ФСБ показала видео с места задержания северокорейских браконьеров

РБК09:44

ФСБ задержала в Японском море более 160 браконьеров из КНДР — видео

RT на русском10:05

ФСБ распространила видео с места задержания браконьеров из КНДР в Японском море

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