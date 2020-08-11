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РИА Новости
РИА Новости

Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими

Белорусское госагентство Белта опубликовало видеоролик с мужчинами, задержанными на протестных акциях в Минске. СМИ назвало их "провокаторами" беспорядков. Двое заявили, что приехали из России.В источнике
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Фонтанка.Ру

Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов

Фонтанка.Ру09:05
Комсомольская правда

В Минске задержали «провокаторов из России»

Комсомольская правда10:20
Газета.Ru

Белорусское СМИ опубликовало видео допроса избитых «провокаторов» из России

Газета.Ru09:47
РИА Новости

Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими

РИА Новости10:22
Lenta.ru

Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Lenta.ru08:56
Московский Комсомолец

Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»

Московский Комсомолец08:50
ТАСС

БелТА разместило видео с задержанными зачинщиками беспорядков, как утверждается, из РФ

ТАСС08:46
КП - Беларусь

«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

КП - Беларусь09:28

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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В России сменился лидер на рынке дистрибуции лекарств

Фармацевтическая компания «Пульс» стала лидером российского рынка дистрибуции лекарств по итогам первого полугодия 2020 года, потеснив c первой строчки рейтинга компанию «Протек», сообщают «Ведомости» на основе данных рейтинга аналитического агентства DSM Group.
Коммерсантъ11:40

В 2021 году Apple выпустит 4G-версии iPhone 12

В следующем году «яблочная» компания выпустит на рынок 4G-версии своих смартфонов новой, 12-й серии, а в текущем, 2020 году будут представлены только модели с поддержкой сетей 5G.
Faktom10:43
7

Эксперт рассказал, как избежать второй волны коронавируса

Предотвратить вторую волну распространения коронавируса в России в текущем году не получится, если сохраняющиеся ограничительные меры, такие как использование средств индивидуальной защиты, не будут соблюдаться, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
ТАСС11:07

Солистка Little Big Софья Таюрская ответила на обвинения в пластике

Внешность и личная жизнь Софьи Таюрской начали особенно активно обсуждать после того, как стало известно, что певица в составе группы Little Big будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Вокруг ТВ08:54