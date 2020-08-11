Алисса Милано считает, что начала терять волосы из-за коронавируса

Звезда сериала "Зачарованные" Алиса Милано, которая переболела коронавирусом, рассказала о том, что после COVID-19 у нее начали выпадать волосы, Об этом сообщает она рассказала в Instagram.