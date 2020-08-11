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РИА Новости
РИА Новости

Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими

Белорусское госагентство Белта опубликовало видеоролик с мужчинами, задержанными на протестных акциях в Минске. СМИ назвало их "провокаторами" беспорядков. Двое заявили, что приехали из России.В источнике
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РИА Новости

Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими

РИА Новости10:22
Московский Комсомолец

Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»

Московский Комсомолец08:50
Дождь

«Белта» опубликовало видео с задержанными «провокаторами беспорядков». Двое из них — активисты «Открытой России»

Дождь09:07
Фонтанка.Ру

Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов

Фонтанка.Ру09:05
Lenta.ru

Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Lenta.ru08:56
Газета.Ru

Белорусское СМИ опубликовало видео допроса избитых «провокаторов» из России

Газета.Ru09:47
ТАСС

БелТА разместило видео с задержанными зачинщиками беспорядков, как утверждается, из РФ

ТАСС08:46
КП - Беларусь

«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

КП - Беларусь09:28

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30

Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает другой способ добиться выплаты пенсий в 100 тыс. рублей в течение 20 лет: ежемесячно инвестировать 29 тыс. рублей в облигации либо 14,3 тыс. рублей - в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) в течение 35 лет, пишут Известия.
Капитал странывчера в 06:15
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Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ruвчера в 08:58
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«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.
ПРАЙМ05:26
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