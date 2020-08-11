Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
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Белорусское госагентство Белта опубликовало видеоролик с мужчинами, задержанными на протестных акциях в Минске. СМИ назвало их "провокаторами" беспорядков. Двое заявили, что приехали из России.В источнике
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Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»
Московский Комсомолец08:50