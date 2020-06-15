Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

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