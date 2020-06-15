Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

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Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

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Общество Более 10 городов России решили отменить парад Победы Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. 237

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