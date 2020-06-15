Происшествия
REGNUMОпубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
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Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:02
Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
Происшествия
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Общество
В петербургском НИИ гриппа назвали сроки «второй волны» коронавируса
Эксперты ожидают к осени новый подъем заболеваемости коронавирусом нового типа.
Росбалт 12:45
Футбол
«Мордовия» может потерять место в ФНЛ
Футбольный клуб «Мордовия» может лишиться места в ФНЛ.
Metaratings 13 июня в 08:47
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 12:10
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия 19:33
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Общество
Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июля
Отмечается, что с 1 июня 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами несовершеннолетних, получат страховую пенсию с надбавкой — раньше пенсии этой категории не индексировались.
Lenta.ru 13 июня в 13:50
Происшествия
Российского адвоката арестовали по подозрению в похищении сына коллеги
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.
Lenta.ru 16:38
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
Гаджеты
Развод через 14 лет: Apple отказывается от процессоров Intel в Mac
Корпорация Apple готовится к «разводу» с компанией Intel после 14 лет плодотворного сотрудничества.
Letnews.ru 02:43
Энергетика
В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+.
РБК 19:59
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «В „Барсе“ Гризманн выглядит как 14-летний мальчик»
Гризманн – один из лучших игроков Европы – переходит в "Барсу", где играют Месси и Суарес, но его будто нет на поле.
Soccer.ru 19:49
Общество
Парк у Дворца молодежи полностью перекрыли забором
Екатеринбург Онлайн 01:46
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
В Госдуме ввели отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
В Государственной думе РФ приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров из Марий Эл и других регионов России.
Марийская правда 04:03
Происшествия
Первый медик скончалась от коронавируса на Камчатке
На Камчатке от коронавируса скончался первый медицинский работник, это фельдшер станции скорой помощи Петропавловска.
ИА Камчатка 19:43
Технологии
Вакцины от коронавируса не остановят эпидемию
Опрошенные ученые не верят, что первые вакцины против коронавируса смогут остановить эпидемию.
Газета DAILY 13:00