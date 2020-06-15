с чего всё началось

В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется. Запись опубликована на YouTube на канале издания «Мойка78». По данным издания, она снята на мобильный телефон самим обвиняемым.

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

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