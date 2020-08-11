Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Опубликовано видео столкновений митингующих с ОМОНом в Бресте

Видео, на котором зафиксированы столкновения протестующих с правоохранителями 10 августа в Бресте, 11 августа опубликовало ИА БЕЛТА. Агентство выложило несколько видеороликов.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

Известиявчера в 13:49
Телеканал 360°

БелТА опубликовало видео столкновений протестующих с ОМОНом

Телеканал 360°вчера в 13:38
Lenta.ru

Опубликовано видео боев ОМОНа с протестующими в Бресте

Lenta.ruвчера в 13:04
Комсомольская правда

В центре Бреста произошли столкновения протестующих с ОМОНом

Комсомольская правдавчера в 13:24
Газета.Ru

В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом

Газета.Ruвчера в 13:19
Московский Комсомолец

В центре Бреста протестующие атаковали ОМОН

Московский Комсомолецвчера в 13:09
РИА Новости

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

РИА Новостивчера в 13:34

Военные России и Сирии уничтожают пещеры боевиков в провинции Хама

Сводный отряд сирийских саперов и российских военных инженеров проводит разминирование, а также поиск и уничтожение пещер, в которых участники незаконных вооруженных формирований организовывали полевые штабы, госпитали и опорные пункты, на юго-востоке провинции Хама в Сирии.
Известиявчера в 23:07

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings10 августа в 12:20
2

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
65

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русскомвчера в 02:06

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новостивчера в 06:38
165