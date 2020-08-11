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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Опубликовано видео столкновений митингующих с ОМОНом в Бресте

Видео, на котором зафиксированы столкновения протестующих с правоохранителями 10 августа в Бресте, 11 августа опубликовало ИА БЕЛТА. Агентство выложило несколько видеороликов.В источнике
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Газета.Ru

В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом

Газета.Ruвчера в 13:19
Телеканал 360°

БелТА опубликовало видео столкновений протестующих с ОМОНом

Телеканал 360°вчера в 13:38
РИА Новости

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

РИА Новостивчера в 13:34
Комсомольская правда

В центре Бреста произошли столкновения протестующих с ОМОНом

Комсомольская правдавчера в 13:24
Известия

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

Известиявчера в 13:49
Московский Комсомолец

В центре Бреста протестующие атаковали ОМОН

Московский Комсомолецвчера в 13:09
Lenta.ru

Опубликовано видео боев ОМОНа с протестующими в Бресте

Lenta.ruвчера в 13:04

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUMвчера в 01:08
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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В Белгородской области озвучили условия для учебы детей с 1 сентября

Для школ и детсадов чиновники с 1 сентября в регионе введут жёсткие требования, среди которых наличие средств индивидуальной защиты, разведение потоков детей и наличие средств дезинфекции в помещениях.
Kursk.comвчера в 08:05
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