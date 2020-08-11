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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Опубликовано видео столкновений митингующих с ОМОНом в Бресте

Видео, на котором зафиксированы столкновения протестующих с правоохранителями 10 августа в Бресте, 11 августа опубликовало ИА БЕЛТА. Агентство выложило несколько видеороликов.В источнике
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Газета.Ru

В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом

Газета.Ruвчера в 13:19
Телеканал 360°

БелТА опубликовало видео столкновений протестующих с ОМОНом

Телеканал 360°вчера в 13:38
РИА Новости

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

РИА Новостивчера в 13:34
Комсомольская правда

В центре Бреста произошли столкновения протестующих с ОМОНом

Комсомольская правдавчера в 13:24
Известия

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

Известиявчера в 13:49
Московский Комсомолец

В центре Бреста протестующие атаковали ОМОН

Московский Комсомолецвчера в 13:09
Lenta.ru

Опубликовано видео боев ОМОНа с протестующими в Бресте

Lenta.ruвчера в 13:04

Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

Вашингтон, 12 августа 2020, 05:58 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия, которые снизили объемы мировой нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки, помогли спасти энергетику США, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM22:58

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
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«Вашингтон» обыграл «Бостон», Ковальчук отдал передачу

В матче Национальной хоккейной лиги за места в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. В составе столичного клуба по шайбе забросили Ти Джей Оши на 20-й минуте и Том Уилсон с передач Ильи Ковальчука и Михала Кемпни на 43-й минуте.
Нева Спорт9 августа в 14:53