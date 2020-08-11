Опубликовано видео столкновений митингующих с ОМОНом в Бресте
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Видео, на котором зафиксированы столкновения протестующих с правоохранителями 10 августа в Бресте, 11 августа опубликовало ИА БЕЛТА. Агентство выложило несколько видеороликов.В источнике
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