В России проходят стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». В рамках масштабных мероприятий военные осуществили пуски крылатых и баллистических ракет, говорится в сообщении Минобороны России. Управление запусками проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019". Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.

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