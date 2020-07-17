Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке
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Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
В России началась внезапная проверка войск и флотов
Около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке.
ТАССвчера в 03:38
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