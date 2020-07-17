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Газета.Ru
Газета.Ru

Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России началась внезапная проверка войск и флотов

Около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке.
ТАССвчера в 03:38
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РИА Новости

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новостивчера в 11:44
Lenta.ru

Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео

Lenta.ru17:37
РБК

Минобороны показало видео внезапной проверки войск

РБКвчера в 14:31
RT на русском

Проверка боеготовности российских войск продлится до 21 июля

RT на русскомвчера в 11:52
Российская газета

Опубликовано видео внезапной проверки войск

Российская газета03:17
ТАСС

Внезапная проверка войск округов и флотов завершится 21 июля

ТАССвчера в 07:45
Известия

В Минобороны назвали дату окончания внезапной проверки войск

Известиявчера в 08:11
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Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»

Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном.
Sport.rbc.ruвчера в 16:53
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В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

«18 июля примерно в 06.38 (05.38 мск) подразделения ПВО Армии обороны [Карабаха] поразили на северо-восточном направлении линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат противника Orbiter-3, осуществлявший разведывательный полет», — заявили в ведомстве.
Lenta.ru02:42
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Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъвчера в 09:56
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В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса

В Республике Крым за 17 июля диагностировано еще 12 случаев коронавирусной инфекции: три из них «привезли» из-за границы, четыре выявлены при обращении за помощью в учреждение здравоохранение, два - контактные по ранее зарегистрированным случаям, три при скрининге здоровых людей.
КП - Крым03:57
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новостивчера в 13:45
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