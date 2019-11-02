Происшествия
Газета.RuНа танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 22:32
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
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В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Фигурист пообщался с журналистами на пресс-конференции после выступления. Чернышев никак не прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк.
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Мельгарехо вызван в сборную Парагвая с марта 2019 года
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Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Политика
Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 14:33
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
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News.ru 31 октября в 10:50
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Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Lenta.ru вчера в 19:45
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Технологии
В России заработал Apple TV+ без дубляжа
IT-World вчера в 08:46
Фигурное катание
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Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Наука
Впервые напечатали человеческую кожу с сосудами
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Имя будущему ребенку от Костенко выбрал Дмитрий Тарасов
Известно, что имя первому ребенку выбирала Анастасия.
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Армия и оружие
Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
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Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета
Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.
7Дней.ру 30 октября в 07:30
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
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В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
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Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году
В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.
ГЛАС.RU 01:54
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18