На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

На танкере в Находке произошел взрыв

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