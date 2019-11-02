В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

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