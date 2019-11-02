Происшествия
Газета.RuОпубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 22:32
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Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Происшествия
Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве
Пятый канал 04:30
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Экономика
В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам
В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Политика
Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
РЕН ТВ 05:02
Футбол
Матч Футбольной национальной лиги перенесли в Москве
Футбольный матч 21-го тура ФНЛ между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" был перенесен из-за запрета полиции.
Москва 24 вчера в 17:45
Армия и оружие
Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Происшествия
СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
ТАСС 00:59
Политика
Напуганные грузинские снайперы рассказали правду о событиях на Майдане
Политика Сегодня 06:07
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес
Седокова назвала женатого любовника подарком небес
1 ноября певица Анна Седокова оставила трогательное послание в Instagram для своего возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Телепрограмма вчера в 12:53
Армия и оружие
Минобороны Украины о нападении РФ на юг Украины: «Такой информации нет»
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поинтересовался, из каких источников бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин располагает информацией о вероятном нападении РФ на юг Украины.
REGNUM 00:56
Футбол
Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм
Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Metaratings 03:40
Общество
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима
Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны.
ТАСС 06:12
Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 31 октября в 05:39
Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК вчера в 13:09
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 01:56
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
Российская газета 05:52
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.
BFM.ru 05:08
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов
Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.
OAnews 31 октября в 07:00