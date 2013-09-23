с чего всё началось

Серия взрывов прогремела вечером 5 октября на фестивале пива «Октоберфест» в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния). По предварительным данным, взорвался трансформатор на одном из столбов линии электропередачи. В результате опора рухнула на землю и загорелась.

Опубликовано видео взрывов на пивном фестивале «Октоберфест» в США

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