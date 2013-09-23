Происшествия
Экономика сегодняОпубликовано видео взрывов на пивном фестивале «Октоберфест» в США
Серия взрывов прогремела вечером 5 октября на фестивале пива «Октоберфест» в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния). По предварительным данным, взорвался трансформатор на одном из столбов линии электропередачи. В результате опора рухнула на землю и загорелась.
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Путин побывал в сибирской тайге — Песков
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Футбол
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Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» (1:3) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
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Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
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Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
Российская газета 05:00
Технологии
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»
В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 12:22
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
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Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 03 октября в 16:45
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Футбол
Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»
По информации «СЭ», представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» побывал на субботней игре 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2) — скаут просматривал 22-летнего форварда самарцев Александра Соболева.
Спорт-Экспресс 08:31
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM 04 октября в 06:45
Технологии
Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж
ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Зайцева со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).
RT на русском 12:08
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Футбол
Урал — Зенит 1:3
Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
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Комментатор Уткин назвал болельщиков волгоградского «Ротора» гопниками
Спортивный комментатор Василий Уткин оставил в своем телеграм-канале обидную запись: он объяснил, почему не интересуется «Ротором».
Волгоградская правда 09:33