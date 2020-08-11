Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова

Журналист Daily Storm Антон Старков предоставил видеозапись, сделанную, по его утверждению, во время задержания белорусскими омоновцами бывшего корреспондента РБК и журналиста «Медузы» Максима Солопова.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

"Я журналист!" — "Какая разница". Избиение российского корреспондента в Минске попало на видео

Life.ru13:34
Znak.com

Опубликовано видео, на котором журналиста «Медузы» избивают дубинками белорусские омоновцы

Znak.com13:21
Дождь

«Я журналист. — А мне какое дело!» Видео избиения журналиста «Медузы» ОМОНом в Минске

Дождь12:58
Rambler News Service

Появилось видео с задержанием российского журналиста в Минске

Rambler News Service13:12
РБК

Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова

РБК13:11
РЕН ТВ

Видео избиения дубинками российского журналиста Солопова в Минске

РЕН ТВ13:17
Daily Storm

Видео избиения журналиста Максима Солопова при задержании белорусским ОМОНом

Daily Storm12:27

Жена Цепкало призвала мировое сообщество признать победу Тихановской

Супруга экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, в нем она призвала международное сообщество признать кандидата от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Белоруссии.
РИА Новости12:37
228

Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
18

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
88

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
7

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
124

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
623

Литва призвала созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после прошедших выборов предложил созвать президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ИА Красная Весна12:41
28

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
47

Усиление «Спартака», разогрев ЛЧ и интервью главных двойников в российском футболе. Лучшие тексты 11 августа

Фото: © Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Panoramic / ZUMA press / Global Look Press — Туре, как и Лала, станет показывать качественный футбол, если у команды все будет выстроено.
Матч ТВ13:15