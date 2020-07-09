Происшествия
Газета.RuОпубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Запись появилась на YouTube-канале СКР. Видео без звука длится около минуты.
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С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
с чего всё началось
Следственный комитет России на своем сайте опубликовал фото задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого возбуждено уголовное дело.РБК20:25
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Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации серии заказных убийств
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