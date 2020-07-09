с чего всё началось

С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Запись появилась на YouTube-канале СКР. Видео без звука длится около минуты.

Экономика Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.

Армия и оружие Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. 691

Общество В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни – художника, разработавшего концепцию статуи.

Политика Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. 14

Происшествия В Сербии во время протестов пострадали журналисты В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.

Футбол Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.

Шоу-бизнес В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака. 5

Общество В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни С 13 июля в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне.

Игры Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей 2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября. 12

Авто Ford анонсировал все три версии нового Bronco Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки. 6