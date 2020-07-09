Происшествия
Газета.RuОпубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Запись появилась на YouTube-канале СКР. Видео без звука длится около минуты.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Гаджеты
Intel обновила «молниеносный» интерфейс Thunderbolt
Компания Intel анонсировала четвертое поколение своего "молниеносного" интерфейса Thunderbolt.
Вести.Ru вчера в 12:57
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Общество
В Словении вандалы подожгли деревянную статую Меланьи Трамп
Напомним, в январе 2020 года в Словении вандалы подожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.
Inc-news.ru 00:24
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor вчера в 06:06
Общество
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости вчера в 13:24
Футбол
Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс вчера в 17:23
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия вчера в 18:34
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Энергетика
Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель
К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель.
Известия 06 июля в 03:02
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Организатор мероприятия – знаменитый российский продюсер Игорь Крутой отменил проведение шоу из-за угрозы распространения коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 01:45
Армия и оружие
Спутники обнаружили действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном
Московский Комсомолец вчера в 20:07
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей неделе смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com 07 июля в 02:14
Политика
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие
Экс-глава генштаба Украины ждет наступления России с востока
Экс-начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма ведет свои войска на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова.
Военное дело 01:13
Здоровье
Мишустин перенёс начало модернизации первичного звена здравоохранения
Начало модернизации первичного звена здравоохранения в России переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021-го.
News.ru вчера в 06:47
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19