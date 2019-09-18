Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОпубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

Напомним, инцидент произошел 17 сентября в районе Кито-Ямато Японского моря. В ходе охранного рейда пограничники обнаружили два рыболовецких судна и 11 мотоботов с гражданами КНДР, которые занимались незаконной ловлей рыбы в исключительных экономических водах России.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
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