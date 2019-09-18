Происшествия
Российская газетаОпубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
Напомним, инцидент произошел 17 сентября в районе Кито-Ямато Японского моря. В ходе охранного рейда пограничники обнаружили два рыболовецких судна и 11 мотоботов с гражданами КНДР, которые занимались незаконной ловлей рыбы в исключительных экономических водах России.
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Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Политика
Киев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией
Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
Ruposters.ru 10:48
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика
Глава администрации Ялты подал в отставку
Глава администрации Ялты Алексей Челпанов подал в отставку в связи с запланированным проведением новых конкурсов на должности глав администраций.
Российская газета 10:19
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Футбол
Гончаренко рассказал, в чем причина большого количества травм в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
Sport24.ru 10:55
Политика
И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России.
Известия 08:48
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили Ту-160 России над Балтийским морем
Rambler News Service вчера в 13:44
Наука
Российское приложение поможет водителям с безопасностью на дороге
Портал Поиск вчера в 05:37
Кино
Вышел трейлер детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом
В Сети появился второй трейлер детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом в главной роли.
Культуромания 11:51
Энергетика
API вопреки прогнозам аналитиков сообщил о росте запасов нефти в США
Согласно прогнозу 12 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 2.25 млн; запасы бензина: - 0.750 млн; запасы дистиллятов: + 500 тыс. Нефть WTI завершила торговый день обвалом после рекордного взлета днем ранее.
Profinance.ru вчера в 17:21
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Авто
На Украине хотят полностью отменить акциз на ввоз автомобилей
Верховная Рада предлагает отменить акциз на ввоз всех автомобилей.
Украина.ру 09:21
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01