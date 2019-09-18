Происшествия
Российская газетаОпубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
Напомним, инцидент произошел 17 сентября в районе Кито-Ямато Японского моря. В ходе охранного рейда пограничники обнаружили два рыболовецких судна и 11 мотоботов с гражданами КНДР, которые занимались незаконной ловлей рыбы в исключительных экономических водах России.
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Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
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Происшествия
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Общество
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Состояние Заворотнюк улучшилось
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Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов значительно ужесточить санкции против Ирана.
ТАСС 09:16
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Газета.Ru 00:38
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
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В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Общество
Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
ТАСС 10:32
Наука
В организме детей в Германии нашли 11 видов пластика
В Германии в организме детей и подростков обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика, сообщает Der Spiegel.
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Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Культуромания вчера в 15:11
Политика
Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
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Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»
Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС 14:01
Политика
В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II
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Газета.Ru 14:54
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Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
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РИА Новости вчера в 12:15
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«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
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В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Спорт
Биатлонистку Васильеву дисквалифицировали на 1,5 года
Известия вчера в 11:13