Напомним, инцидент произошел 17 сентября в районе Кито-Ямато Японского моря. В ходе охранного рейда пограничники обнаружили два рыболовецких судна и 11 мотоботов с гражданами КНДР, которые занимались незаконной ловлей рыбы в исключительных экономических водах России.

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

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