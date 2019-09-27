Армия и оружие
Российская газетаОпубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
На Чукотском полуострове комплекс береговой обороны "Бастион" Тихоокеанского флота впервые выполнил боевые стрельбы. Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
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ВИДЕО: Минобороны подтвердило первый запуск ракеты «Оникс» на Чукотке
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