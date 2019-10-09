Армия и оружие
Российская газетаОпубликовано видео запуска ракет «Калибр» из-под воды в Черном море
На следующем кадре ракеты вылетают из-под воды. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК" на учениях в Черном море у берегов Крыма. Экипаж в рамках плановой боевой подготовки нанес удар по береговой и морской целям.
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Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
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Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
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Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном
Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
В городе R 02:10
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Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
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РБК 07 октября в 11:10
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В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
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Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
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Абхазия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия снимет введенные ранее временные ограничения на пересечение границы с Грузией.
Аргументы и Факты 14:41
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Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
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Inc-news.ru 07 октября в 15:30
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Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
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Газета.Ru 13:09
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Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте
Вырез позволил актрисе во всей красе показать ее пышный бюст. А через боди было нетрудно разглядеть абсолютно плоский живот актрисы.
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Путин встретился с избранными главами регионов
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Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
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Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал официальное объявление о начале военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает 9 октября NTV.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
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