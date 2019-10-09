На следующем кадре ракеты вылетают из-под воды. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК" на учениях в Черном море у берегов Крыма. Экипаж в рамках плановой боевой подготовки нанес удар по береговой и морской целям.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Спорт Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.

Единоборства Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.

Кино Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар» Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".

Политика Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.

Общество В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер» Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

Хоккей «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем» В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Политика Абхазия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией Абхазия снимет введенные ранее временные ограничения на пересечение границы с Грузией.

Футбол Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.

Политика Путин уволил своего советника Глазьева Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.

Футбол Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.

Экономика ЕС повысил пошлины на удобрения из РФ и США В документе говорится, что пошлины повысили из-за обвинений в том, что эти страны продают удобрения из мочевины и аммиачной селитры дешевле в 28 странах ЕС, чем местные производители.

Общество Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте Вырез позволил актрисе во всей красе показать ее пышный бюст. А через боди было нетрудно разглядеть абсолютно плоский живот актрисы.

Единоборства Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.

Шоу-бизнес Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».

Политика Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.

Футбол Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни «В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.

Армия и оружие Турция начала военную операцию «Родник мира» на территории Сирии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал официальное объявление о начале военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает 9 октября NTV.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.