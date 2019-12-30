Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти

На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти. В общий доступ выложили 600 фото и 100 видео.
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Дмитрий Песков
Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 11:15

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