Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.

На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти. В общий доступ выложили 600 фото и 100 видео.

Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти

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