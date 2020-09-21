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РИА Новости
РИА Новости

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Znak.comвчера в 14:36
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РИА Новости

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

РИА Новости01:46
РБК

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

РБК17:30
URA.Ru

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

URA.Ru19:04
Московский Комсомолец

СМИ: в документах финансовой разведки США фигурируют россияне

Московский Комсомолец19:00
Эхо Москвы

«Важные истории»: Российские чиновники и бизнесмены попали в поле зрения финансовой разведки США

Эхо Москвы01:03
Новая газета

Что произошло за ночь 21 сентября. Коротко

Новая газета01:00
Znak.com

Советник Путина и крестный его дочери — в расследовании в США о подозрительных финоперациях

Znak.comвчера в 14:36

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Известия21:43
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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