Kotaku: у PS5 самая маленькая стартовая линейка игр в истории PlayStation — сравнение назвали некорректным

В список PS5 вошли исключительно новые игры, тогда как в другие попали все тайтлы, доступные на релизе консоли, включая те, что выходили ранее и на других устройствах.