Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

Подробнее о событии

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолецвчера в 13:20

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новостивчера в 14:02

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы06:00

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40
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Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика

Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства — Песков

Президент России Владимир Путин пока не получил список с новым составом правительства.
Телеканал 360° 06:36
Политика

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Общество

Креславский возглавил комитет по строительству Петербурга

Ведомости 06:40
Общество

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова

На должность помощника руководителя Роскомнадзора, который курирует направление связей с общественностью и исполняет функции пресс-секретаря, назначена Елена Прохорова.
Вести.Ru 06:15
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Единоборства

Отец Нурмагомедова озвучил гонорар за реванш Хабиба с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, озвучил гонорар, за который его сын готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Sputnik Таджикистан 02:05
Кино

Netflix покажет лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки

Piter.tv 04:55
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Музыка

Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

РИА Новости 05:50
Политика

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

"В целях обеспечения принципа конституционной законности и прав граждан расширения требует компетенция Конституционного суда РФ в части проверки конституционности принятых парламентом законов, соответствующие поправки должны быть внесены в статью 125 Конституции РФ", - говорится в письме.
РИА Новости 06:43
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
Pravda.Ru вчера в 23:16
Политика

В Киев доставили тела погибших в иранской авиакатастрофе

В аэропорт «Борисполь» в Киеве доставили тела 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.
Евразия Daily вчера в 05:59
Музыка

Поэт подтвердил авторство музыки Мишустина к песне Лепса

Поэт Александр Вулых подтвердил РИА Новости информацию о том, что новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин действительно стал автором музыки к песне Григория Лепса «Зола».
Национальная служба новостей 17 января в 05:19
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Происшествия

Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия

По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
РИА Новости 02:15
Происшествия

Эвакуационный выход из хостела в Перми, где погибли люди, был закрыт

РЕН ТВ 03:54
Политика

Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию

Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Утро.ru 02:32
Происшествия

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре возросло до 193

Вести.Ru 04:34
Общество

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Известия 05:18
Политика

Япония подтвердила намерение подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что все также заинтересован в заключении мирного договора и намерен ускорить переговоры.
Телеканал 360° 02:47
Шоу-бизнес

Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников

Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
StarHit.ru вчера в 21:00
Футбол

«Барселона» обыграла «Гранаду» в первом матче под руководством Сетьена

В матче 20-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Гранаду».
Чемпионат вчера в 16:54
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
РБК 05:17
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Политика

Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина

Отмечается, что если раньше экс-президент США Барак Обама заявлял о «региональной власти» Путина, распространявшейся только на Россию, то сегодня можно говорить о том, что российский президент вернул стране статус мировой державы.
Известия 04:49
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