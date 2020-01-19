Экономика
Lenta.ruОпубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъвчера в 12:40
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Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
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