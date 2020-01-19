Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Общество Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.

Технологии Новейший беспилотник США разбился во время испытаний Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.

Политика Япония намерена добиваться подписания мирного договора с Россией Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.

Общество Принц Гарри расстроен лишением королевского титула Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.

Политика РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Космос Корабль Crew Dragon смог уцелеть при взрыве ракеты Falcon 9 Инженерам компании Space X удалось испытать систему аварийного спасения при старте ракеты Falcon 9. Таким образом, в ближайшие месяцы к МКС полетит пилотируемый корабль с астронавтами на борту.

Единоборства Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне 40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Политика Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.

Гаджеты IFixit составила рейтинг ремонтопригодности устройств 2019 года Мастерская iFixit решила составить собственный рейтинг лучших и худших устройств 2019 года с точки зрения ремонтопригодности.

Общество Башаров прокомментировал срыв выступления на Украине Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.