Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

с чего всё началось

Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.

Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах

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