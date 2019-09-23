Экономика
RT на русскомОпубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.РИА Новости17:08
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Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Экономика
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс 23:20
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Космос
На поверхности кометы зафиксировали движение
Rusargument 18:11
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 22:00
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
В Молдавии решили отказаться от антироссийского подхода
Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
Lenta.ru 21:51
Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
Траектория тайфуна «Тапа», из-за которого 22 сентября в Приморье было объявлено штормовое предупреждение, изменилась.
RT на русском 21:38
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия 19:10
Общество
Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве
В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.
РБК 11:10
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Гаджеты
Huawei планирует разблокировать загрузчик в смартфонах серии Mate 30
Поскольку смартфоны серии Mate 30 будут поставляться без приложений и сервисов Google, разблокированный загрузчик является единственным способом, с помощью которого пользователи смогут самостоятельно скачать и установить Play Services.
3DNews 04:02
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Лондонцы повели в счете на 46-й минуте благодаря автоголу полузащитника Леандера Дендонкера.
Sport24.ru 10:57
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта
Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.
ТАСС 13:26
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk вчера в 12:27
Армия и оружие
Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР
На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.
Вести.Ru 18:53
Теннис
Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:01
Экономика
Банкротства среди застройщиков участились
С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Ведомости 17:09
Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Наука
Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна
N+1 18 сентября в 07:38
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости 21:11