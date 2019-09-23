Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах

Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
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с чего всё началось

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости17:08

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Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Коммерсантъ21:46

Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

РБК19:50

Названы регионы-лидеры по росту зарплат

URA.Ru17:31

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Известия17:40

Обнародован рейтинг регионов с наибольшим ростом зарплат

Московский Комсомолец17:35

Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

РЕН ТВ18:03

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

РИА Новости17:08
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Политика

В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

РИА Новости 20 сентября в 11:46
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Известия 22:30
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Экономика

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс 23:20
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Космос

На поверхности кометы зафиксировали движение

Rusargument 18:11
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 22:00
Здоровье

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика

В Молдавии решили отказаться от антироссийского подхода

Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
Lenta.ru 21:51
Общество

Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию

Траектория тайфуна «Тапа», из-за которого 22 сентября в Приморье было объявлено штормовое предупреждение, изменилась.
RT на русском 21:38
Технологии

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Армия и оружие

В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия 19:10
Общество

Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.
РБК 11:10
Общество

Узнай, какая теща или свекровь из тебя получится по знаку Зодиака

WMJ.ru 17:30
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Гаджеты

Huawei планирует разблокировать загрузчик в смартфонах серии Mate 30

Поскольку смартфоны серии Mate 30 будут поставляться без приложений и сервисов Google, разблокированный загрузчик является единственным способом, с помощью которого пользователи смогут самостоятельно скачать и установить Play Services.
3DNews 04:02
Футбол

«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Лондонцы повели в счете на 46-й минуте благодаря автоголу полузащитника Леандера Дендонкера.
Sport24.ru 10:57
Происшествия

На Москве-реке перевернулась яхта

Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.
ТАСС 13:26
Шоу-бизнес

Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома

Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk вчера в 12:27
Армия и оружие

Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР

На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.
Вести.Ru 18:53
Теннис

Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:01
Экономика

Банкротства среди застройщиков участились

С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Ведомости 17:09
Экономика

Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих

C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Армия и оружие

США, Украина и Румыния выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 20:25
Наука

Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна

N+1 18 сентября в 07:38
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Происшествия

На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости 21:11
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