Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.

Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах

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