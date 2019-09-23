Экономика
RT на русскомОпубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
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Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Авто
Популярная модель Octavia от компании Skoda на вторичном рынке, все плюсы и минусы
Что касается выбора коробки передач, то бесспорно удачным вариантом будет неубиваемая механическая пятиступенчатая коробка.
AvtoVolgograda.ru вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Полина Гагарина лежит под капельницей
Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
Петербургский дневник вчера в 22:28
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Технологии
Власти Китая закроют старейший аэропорт страны
Российская газета вчера в 23:57
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
В Церкви отметили, что она всегда выступает против методов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или причинить вред его здоровью.
Газета.Ru вчера в 12:25
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
Вести.Ru вчера в 11:00
Политика
Госдеп обвинил Россию в гонениях на «Свидетелей Иеговы»
Морган Ортагус, представитель американского Госдепа, призвала российские власти уважительно относиться к членам организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, которая запрещена в РФ), так как она считает их последователями мирной религии.
Discover24 вчера в 02:47
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета вчера в 03:49
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском вчера в 23:04
Политика
Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Пушков прокомментировал скандал вокруг Трампа и Зеленского в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РЕН ТВ вчера в 05:18
Общество
Четыре человека пострадали в Японии из-за тайфуна «Тапа»
Четыре человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за тайфуна «Тапа», приостановлено движение транспорта.
iReactor 21 сентября в 00:44
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Авто
В России изменились правила расчета транспортного налога
В ФНС напомнили, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Общество
Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой
В ведомстве сообщили, что в Красноярском крае наибольшее число предложений с высокой зарплатой — среди вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.
RT на русском 20 сентября в 01:13
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1. Встреча "Ахмата" с "Крыльями Советов" завершилась в 15.51 мск, следует из текстовой трансляции матча на сайте "Комсомольской правды".
Кавказский узел 21 сентября в 09:42
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с футболистом Мамаевым
RT на русском 20 сентября в 13:54
Авто
«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве
Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
Wroom.ru 21 сентября в 16:01
Политика
Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом
На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Общество
Что нельзя делать 23 сентября: отчего заболят зубы
Чего нельзя делать 23 сентября Всю рябину нельзя было срывать с дерева, часть оставляли зимним птицам.
Алтайская правда вчера в 19:00
Хоккей
Меньшиков и Акользин дисквалифицированы на два матча
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
Sport24.ru вчера в 03:28