Экономика
РИА НовостиНазваны регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
Читать в источнике
Оценить280
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
РИА Новости вчера в 21:11
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия 00:37
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Политика
Два министра ушли в отставку в Челябинской области
Карабашский рабочий 01:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина лежит под капельницей
Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
Петербургский дневник вчера в 22:28
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей
Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 21 сентября в 06:50
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта
Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.
ТАСС вчера в 13:26
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 21 сентября в 07:18
Армия и оружие
В Турции после пилотажа Су-35 американский F-16 назвали «мусором»
Другой пользователь призвал отказаться от "американского мусора - F-16" и переходить на на российские истребители.
Военное обозрение 20 сентября в 10:16
Происшествия
Появилось видео горения цистерн с топливом в Киеве
Девять автоцистерн с топливом загорелись в Киеве 22 сентября.
Известия вчера в 19:35
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Что нельзя делать 23 сентября: отчего заболят зубы
Чего нельзя делать 23 сентября Всю рябину нельзя было срывать с дерева, часть оставляли зимним птицам.
Алтайская правда вчера в 19:00
Политика
В США допустили импичмент Трампа в случае давления на Зеленского
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил в эфире телеканала CNN, что если сообщения о давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского подтвердятся, импичмент может стать «единственным средством».
RT на русском вчера в 15:53
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
REGNUM вчера в 21:40
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел 21 сентября в 09:42
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera 21 сентября в 03:08
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой
В августе этого года 26-летняя американская певица Майли Сайрус шокировала своих поклонников разрывом отношений с 29-летним австралийским актером Лиамом Хемсвортом ради отношений с 31-летней Кейтлин Картер.
VSE42.RU вчера в 23:53
Политика
Госдеп обвинил Россию в гонениях на «Свидетелей Иеговы»
Морган Ортагус, представитель американского Госдепа, призвала российские власти уважительно относиться к членам организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, которая запрещена в РФ), так как она считает их последователями мирной религии.
Discover24 вчера в 02:47
Экономика
Банкротства среди застройщиков участились
С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Ведомости вчера в 17:09
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.
Известия вчера в 15:34
Армия и оружие
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости вчера в 20:15
Футбол
«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя
Metaratings вчера в 11:20
Футбол
Моуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»
Экс-наставник манкунианцев считает, что несмотря на заслуженное лишение работы, в настоящий момент клуб находится в гораздо более плачевном состоянии.
Газета.Ru 00:15
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05