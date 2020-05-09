Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 3 938 080 человек. Однако, согласно данным портала Worldometers, количество заражений коронавирусом на планете превысило четыре миллиона. Прирост заразившихся за сутки составил 93,8 тысячи человек.
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Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 3,85 млн

ИА Красная Веснавчера в 05:14

Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило четыре миллиона человек

АМИТЕЛ01:41

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая

Lenta.ru00:50

Число случаев коронавируса в мире приблизилось к четырем миллионам

Евразия Dailyвчера в 22:34

В мире число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 4 миллионам, умерших к 275 тысячам

Эхо Москвывчера в 21:09

Почти 4 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом

ИА 1-Lineвчера в 05:44

Число случаев COVID-19 в мире превысило четыре миллиона

Газета.Ru03:25
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Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
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Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке

332 пациента состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке.
Газета.Ru 02:55
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Происшествия

СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
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Общество

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
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Общество

В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
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Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
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Политика

В Москве завершился воздушный парад Победы

РИА Новости 03:42
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
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Общество

В ВОЗ нашли объяснение росту числа заражений коронавирусом в России

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан нашел объяснение росту числа заражений коронавирусом в России.
Наша версия 02:55
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
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Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
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Армия и оружие

Воздушный парад прошел в Петербурге

Газета.Ru 03:45
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В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество

В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
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Общество

У личной помощницы дочери Трампа обнаружили коронавирус

Взгляд.ру 03:38
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Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
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Общество

Названы российские регионы, которым угрожает засуха

Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
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Политика

На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
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Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

РИА Новости 03:39
Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК вчера в 14:45
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Политика

МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России

Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
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Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
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