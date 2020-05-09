По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 3 938 080 человек. Однако, согласно данным портала Worldometers, количество заражений коронавирусом на планете превысило четыре миллиона. Прирост заразившихся за сутки составил 93,8 тысячи человек.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая

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