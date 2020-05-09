Коронавирус
Lenta.ruОпубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая
По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 3 938 080 человек. Однако, согласно данным портала Worldometers, количество заражений коронавирусом на планете превысило четыре миллиона. Прирост заразившихся за сутки составил 93,8 тысячи человек.
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Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 3,85 млн
ИА Красная Веснавчера в 05:14
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Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Происшествия
Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке
332 пациента состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке.
Газета.Ru 02:55
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Общество
В ВОЗ нашли объяснение росту числа заражений коронавирусом в России
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан нашел объяснение росту числа заражений коронавирусом в России.
Наша версия 02:55
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Армия и оружие
Воздушный парад прошел в Петербурге
Газета.Ru 03:45
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Общество
У личной помощницы дочери Трампа обнаружили коронавирус
Взгляд.ру 03:38
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Общество
Названы российские регионы, которым угрожает засуха
Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК вчера в 14:45
Политика
МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
Общество
Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04