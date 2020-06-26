с чего всё началось

Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Ограничения касаются 122 стран, где определены специальные условия для приезжающих иностранцев.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,6K

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 33

Общество В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом. 34

Общество Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса. 1

Общество Сын Хрущева Сергей скончался в США от огнестрельного ранения Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев умер 19 июня в США. 1K

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 1,5K

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 22

Здоровье В Пермском крае с июля могут открыть уличные кафе, музеи, детсады Отмечается, что если в начале следующей недели будет положительная динамика по основным показателям, то с 1 июля разрешение на возобновление деятельности смогут получить уличные кафе и «летники», музеи и выставочные залы, торговые залы площадью до 800 кв. метров, молочные кухни, МФЦ, образовательные учреждения, общественные организации, детские сады. 2

Здоровье Новый порядок для медосвидетельствования для водителей перенесли на 2021 год Новые правила прохождения медицинского освидетельствования для получения водительских прав перенесли на 1 января 2021 года, ранее ожидалось, что обновленный порядок вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 117

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Здоровье Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.

Автоспорт «Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме "Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.

Биатлон Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

Происшествия В США три человека умерли после употребления антисептика В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук. 13

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 57

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. 100