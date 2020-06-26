Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Ограничения касаются 122 стран, где определены специальные условия для приезжающих иностранцев.
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с чего всё началось
Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало
 список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru15:05

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Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

РБК17:47

Ростуризм опубликовал информацию по действующим в зарубежных странах ограничениях на въезд

Интерфакс16:36

Ростуризм опубликовал список стран с ограничением на въезд

Газета.Ru15:05

Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

РИА Новости15:45

Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны

Известия15:29

Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

Вечерняя Москва15:11

Ростуризм опубликовал перечень ограничений при въезде в иностранные государства

ТАСС16:04
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Политика

Косово отказалось от участия в Вашингтоне в переговорах с Сербией

Напомним: накануне президенту Косово Хашиму Тачи в Гааге предъявили обвинение в военных преступлениях в 1998–1999 годах.
МонаВиста вчера в 05:53
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 12:05
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Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
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Общество

Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем

Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса.
Вечерняя Москва 23:11
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Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
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Общество

Сын Хрущева Сергей скончался в США от огнестрельного ранения

Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев умер 19 июня в США.
NewInform вчера в 07:53
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК 23:04
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Кино

Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

РИА Новости 18:57
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Здоровье

В Пермском крае с июля могут открыть уличные кафе, музеи, детсады

Отмечается, что если в начале следующей недели будет положительная динамика по основным показателям, то с 1 июля разрешение на возобновление деятельности смогут получить уличные кафе и «летники», музеи и выставочные залы, торговые залы площадью до 800 кв. метров, молочные кухни, МФЦ, образовательные учреждения, общественные организации, детские сады.
ИА Красная Весна 15:19
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Здоровье

Новый порядок для медосвидетельствования для водителей перенесли на 2021 год

Новые правила прохождения медицинского освидетельствования для получения водительских прав перенесли на 1 января 2021 года, ранее ожидалось, что обновленный порядок вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.
Tomsk.Ru 23:04
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 22:22
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Футбол

Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
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Здоровье

Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России

Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
Клопс 11:58
Автоспорт

«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Армия и оружие

«Ростех» сообщил о модернизации ракетных комплексов «Искандер»

В России осуществляется модернизация ракетных комплексов «Искандер-М».
Военное дело 24 июня в 08:42
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Биатлон

Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР).
Sports.ru 04:40
Политика

Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе

Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК вчера в 15:50
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 00:56
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Происшествия

Суд в Шри-Ланке арестовал россиян за сбор жуков

BFM.ru 16:29
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Происшествия

В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
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Происшествия

Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

Вести.Ru 18:41
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Общество

Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК 22:18
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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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