Коронавирус
РИА НовостиОпубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Ограничения касаются 122 стран, где определены специальные условия для приезжающих иностранцев.
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Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Газета.Ru15:05
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