Экономика

Pressa40Pressa40Опубликованы доходы нового премьер-министра и его супруги

Газета "Коммерсант" опубликовала информацию о доходах нового главы правительства и его жены за последние пять лет. По данным федеральной налоговой службы, доход Владлены Мишустиной в разы превышает доходы мужа.
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Как обращает внимание "Коммерсантъ
", обнародуя семейную декларацию нового главы правительства России, основная часть доходов Мишустина - "результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank".
Царьград19 января в 21:30

Подробнее о событии

Доходы Мишустина вопросов не вызвали

Национальная служба новостей20 января в 10:10

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы20 января в 06:00

«Коммерсант» выяснил, на какие средства живет Мишустин

Красная весна19 января в 17:12

«Коммерсант» опубликовал данные о заработках главы правительства РФ Мишустина и его жены

Амур.инфо19 января в 21:24

СМИ рассказали об источниках доходов Мишустина и его супруги

Общественное телевидение России19 января в 17:32

СМИ рассказали об источниках доходов Мишустина и его супруги

Известия20 января в 00:19

Стало известно об источниках доходов Мишустина и его жены

Накануне.Ru19 января в 17:47
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«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Soccer.ru 10:38
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В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
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Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
REGNUM 13:56
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета 17:47
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли".
Газета.Ru 17:33
Общество

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
РБК 15:11
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Хайтек+ вчера в 05:38
Игры

Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA

Игромания.ру 11:12
Футбол

«Аякс» забил семь мячей и вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Аякс» на своем поле обыграл «Спакенбург» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. Клуб из Амстердама разгромил соперника со счетом 7:0.
Матч ТВ 17:52
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Происшествия

Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском

В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Сахалин.Инфо 15:18
Культура

Мальчик из Барнаула принял участие в шоу талантов на Первом канале

В программе «Лучше всех», которая выходит на Первом канале, принял участие шестилетний Миша Георгиев из Барнаула.
Московский Комсомолец 20 января в 23:40
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости 06:00
Общество

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 17

В Китае количество погибших от пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV, увеличилось до 17 человек.
МИР 24 09:48
Единоборства

АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым

РИА Новости вчера в 14:00
Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
РБК 11:55
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа 08:36
Политика

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.
РБК 03:37
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Авто

Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Автоновости дня вчера в 06:51
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Технологии

МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде

Коммерсантъ вчера в 03:27
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
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Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»

Игромания.ру 09:20
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