Экономика
Pressa40Опубликованы доходы нового премьер-министра и его супруги
Газета "Коммерсант" опубликовала информацию о доходах нового главы правительства и его жены за последние пять лет. По данным федеральной налоговой службы, доход Владлены Мишустиной в разы превышает доходы мужа.
Читать в источнике
Оценить3306
с чего всё началось
Как обращает внимание "Коммерсантъ", обнародуя семейную декларацию нового главы правительства России, основная часть доходов Мишустина - "результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank".Царьград19 января в 21:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей
Эхо Москвы20 января в 06:00
«Коммерсант» опубликовал данные о заработках главы правительства РФ Мишустина и его жены
Амур.инфо19 января в 21:24
СМИ рассказали об источниках доходов Мишустина и его супруги
Общественное телевидение России19 января в 17:32
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Футбол
«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли".
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Футбол
«Аякс» забил семь мячей и вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
«Аякс» на своем поле обыграл «Спакенбург» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. Клуб из Амстердама разгромил соперника со счетом 7:0.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Происшествия
Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском
В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Культура
Мальчик из Барнаула принял участие в шоу талантов на Первом канале
В программе «Лучше всех», которая выходит на Первом канале, принял участие шестилетний Миша Георгиев из Барнаула.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Общество
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 17
В Китае количество погибших от пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV, увеличилось до 17 человек.
Единоборства
АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Технологии
МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.