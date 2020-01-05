с чего всё началось

Газета "Коммерсант" опубликовала информацию о доходах нового главы правительства и его жены за последние пять лет. По данным федеральной налоговой службы, доход Владлены Мишустиной в разы превышает доходы мужа.

Опубликованы доходы нового премьер-министра и его супруги

Футбол «Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Общество Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика Топилин возглавил правление Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Политика Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

Политика Обнародован состав нового правительства Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Происшествия Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.

Политика Путин прокомментировал судьбу Жириновского Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Политика Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.