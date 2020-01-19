Экономика
Pressa40Опубликованы доходы нового премьер-министра и его супруги
Газета "Коммерсант" опубликовала информацию о доходах нового главы правительства и его жены за последние пять лет. По данным федеральной налоговой службы, доход Владлены Мишустиной в разы превышает доходы мужа.
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ19 января в 12:40
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Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей
Эхо Москвы20 января в 06:00
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