Экономика

Pressa40Pressa40Опубликованы доходы нового премьер-министра и его супруги

Газета "Коммерсант" опубликовала информацию о доходах нового главы правительства и его жены за последние пять лет. По данным федеральной налоговой службы, доход Владлены Мишустиной в разы превышает доходы мужа.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
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ТАСС19 января в 14:34

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Коммерсантъ19 января в 12:40

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02
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