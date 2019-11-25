Общество

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов. Соответствующие фотографии опубликовало принадлежащее Григорию Березкину РБК. Так, первая концепция в целом незначительно отличается от действующих вагонов такого типа.
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